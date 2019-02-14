Адвокат: сенатор Арашуков считает заказчиком его дела экс-сенатора от КЧР Дерева

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил следователям, что считает экс-сенатора от республики Вячеслава Дерева заказчиком возбужденного в отношении него уголовного дела. Об этом заявил адвокат Дерева Руслан Коблев в Басманном суде Москвы, где в четверг решается вопрос о продлении срока ареста его подзащитному.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"По словам следователей, Арашуков дал показания, что мой подзащитный дал указания для возбуждения в отношении него уголовного дела", - сказал адвокат. Коблев опроверг эти доводы.

"Заявление СК о том, что дела [Арашукова и Дерева] не связаны между собой, является либо ложным, либо следователи по нашему делу не доводят до своего руководства реальные обстоятельства", - сообщил Коблев.

Другой адвокат Дерева Кирилл Бельский считает, что заказчиком уголовного дела экс-сенатора, наоборот, является Рауф Арашуков. "Уголовное преследование Дерева организовано коррумпированными контактами Арашуков в органах СК России по СКФО, которые до сих пор не выявлены и не привлечены к отвественности", - подчеркнул он.

Уголовное дело в отношении Дерева было возбуждено 15 февраля 2012 года и более пяти лет расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, при этом меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления, в полной мере не принимались. После передачи материалов в центральный аппарат СК расследование завершено в кратчайшие сроки. При этом в СК ранее отметили, что никакой связи между уголовными делами Дерева и сенатора от КЧР Рауфа Арашукова нет.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), он арестован. Сенатор не признал вину и назвал уголовное дело против него "политическим заказом".