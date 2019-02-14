Источник: следствие считает, что сенатор Арашуков заплатил 1,5 млн рублей за два убийства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ считает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию заместителя главы общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году. Другой обвиняемый Расул Аджиев заявил в ходе допроса, что за убийство Жукова он получил через Руслана Агоева (шурин Арашукова) денежные средства в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.