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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Источник: следствие считает, что сенатор Арашуков заплатил 1,5 млн рублей за два убийства

Собеседник ТАСС сообщил, что об этом стало известно в ходе допроса посредника между исполнителями убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова и заказчиком
Рауф Арашуков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Рауф Арашуков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ считает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию заместителя главы общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году. Другой обвиняемый Расул Аджиев заявил в ходе допроса, что за убийство Жукова он получил через Руслана Агоева (шурин Арашукова) денежные средства в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.

 

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РоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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