{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Пожарным удалось спасти шесть человек

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Тело ребенка обнаружено в горящей квартире дома на Чертановской улице в Москве, еще один человек пострадал, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"При пожаре погиб ребенок, еще один человек получил травмы и был передан медикам", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС РФ по Москве, при пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Возгорание в квартире на втором этаже дома 52, корпус 1, по Чертановской улице было ликвидировано в 15:22 мск, его площадь составила 25 кв. м. Из квартиры на третьем этаже были спасены шесть человек.

Теги
Россия
ФСБ в Крыму задержала трех подозреваемых в участии в террористической организации
Правоохранители изъяли у них литературу экстремистской направленности, а также компьютерную технику и средства связи
Читать полностью