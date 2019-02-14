В Самаре задержан бывший заместитель гендиректора РКЦ "Прогресс" по делу о мошенничестве

САМАРА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Константин Наумов задержан по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Самарского районного суда Самары.

"Поступило ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщил собеседник агентства.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз".