{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре задержан бывший заместитель гендиректора РКЦ "Прогресс" по делу о мошенничестве

В отношении Константина Наумова поступило ходатайство следователя об избрании в меры пресечения в виде содержания под стражей

САМАРА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Константин Наумов задержан по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Самарского районного суда Самары.

"Поступило ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщил собеседник агентства.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз".

Теги
РоссияСамарская область
ФСБ в Крыму задержала трех подозреваемых в участии в террористической организации
Правоохранители изъяли у них литературу экстремистской направленности, а также компьютерную технику и средства связи
Читать полностью