Главбух реабилитационного центра в Дагестане подозревается в подлоге и мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Ботлихском районе Дагестана подозревается в служебном подлоге и мошенничестве с использованием служебного положения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ по Дагестану.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения")", - сообщил представитель пресс- службы.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год подозреваемый, используя служебное положение, с целью хищения денежных средств при получении пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством представил в отделение фонда соцстрахования по Дагестану заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих выплате работникам реабилитационного центра, которые включил в отчет по форме 4-ФСС.

После поступления на счет учреждения более 270 тыс. рублей главный бухгалтер похитил около 60 тыс. рублей путем перевода на банковскую карту. "В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного фонду социального страхования действиями подозреваемого. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в ведомстве.