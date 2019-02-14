МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний "Россия" и Azur Air столкнулись при буксировке в аэропорту Внуково. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково. По предварительным данным, они зацепились друг о друга крыльями при буксировке", - сообщила Марковец.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. "Воздушное судно авиакомпании Azur Air получило повреждения правого винглета (законцовка правого крыла), самолет авиакомпании "Россия" - повреждения стабилизатора", - сообщила представитель ММСУТ.

По словам Марковец, по факту столкновения самолетов начата доследственная проверка. На место выехали следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.