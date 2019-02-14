Верховный суд Крыма оставил в силе приговор участникам беспорядков у здания Госсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма оставил в силе приговор в отношении двух участников беспорядков у здания Госсовета республики в феврале 2014 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор от 19 июня 2018 года Центрального райсуда Симферополя в отношении Али Асанова и Мустафы Дегерменджи оставить без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

В июне прошлого года суд в Симферополе приговорил к условному заключению пятерых жителей Крыма за участие в массовых беспорядках у здания парламента республики 26 февраля 2014 года. Им было назначено условное наказание на сроки от 3,5 до 4,5 года. Трое осужденных апелляционные жалобы не подавали.

По данным следствия, в результате беспорядков два человека погибли, 79 получили травмы. Их организатором следствие считает замглавы признанного экстремистским и запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, который ранее был приговорен к восьми годам заключения, но освобожден от уголовной ответственности, после чего вылетел сначала в Турцию, а затем в Киев.