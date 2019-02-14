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Московское СИЗО "Водник" проверяют из-за угрозы взрыва

Также специалисты обследуют Ярославский и Киевский вокзалы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют СИЗО-5 "Водник" на севере Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании следственного изолятора по адресу: Выборгская улица, дом 20. Сейчас сотрудники оперативных служб проверяют здание", - сказал собеседник агентства.

Также проверяются здания двух московских вокзалов, Ярославского и Киевского. На место направились сотрудники полиции и МЧС. Здания осматриваются на наличие подозрительных предметов и взрывных устройств.

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