Ярославский и Киевский вокзалы Москвы работают в штатном режиме

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ярославский и Киевский вокзалы в Москве работают в штатном режиме после сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

"Сотрудникам полиции поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на Ярославском и Киевском вокзалах. На данный момент информацию проверяют сотрудники полиции. Вокзалы не эвакуированы и работают в штатном режиме. На место выехали представили силовых ведомств для проведения проверочных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что кинологи проверяют Киевский и Ярославский вокзалы, а также СИЗО-5 "Водник" на севере Москвы из-за угрозы взрыва. По словам источника, эвакуация из СИЗО также не проводится.