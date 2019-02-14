Киевский вокзал в Москве эвакуирован после сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пассажиры и сотрудники Киевского вокзала в Москве эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва, на Ярославском вокзале проходят проверочные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"Пассажиры и сотрудники Киевского вокзала Москвы эвакуированы в связи с поступившим сообщением о возможной угрозе взрыва. На место выехали представили силовых ведомств для проведения проверочных мероприятий. Эвакуация здания пассажирского вокзала не влияет на график движения поездов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение пригородных электричек и поездов дальнего следования осуществляется согласно расписанию.

"На Ярославском вокзале проверочные мероприятия проходят без эвакуации", - добавил собеседник агентства.