Силовики изъяли 25 тонн контрафактного алкоголя в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Новочеркасские полицейские совместно с представителями регионального УФСБ при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по изготовлению контрафактного алкоголя. Об этом сообщил журналистам представитель ГУ МВД по Ростовской области.

"При обыске на территории подпольного цеха в Новочеркасске оперативники изъяли около 40 тыс. бутылок фальсифицированных шампанского, коньяка и водки известных брендов", - сказал представитель главка, уточнив, что в общей сложности изъято 25 тонн спиртного.

В ходе спецоперации правоохранители установили организатора противоправной деятельности, а также 14 граждан, занятых в нелегальном производстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по документированию противоправной деятельности.