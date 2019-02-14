Прокуратура Ярославской области начала проверку в связи с голодовкой заключенных в ИК-3

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с отказом от пищи заключенных ИК-3 Углича Ярославской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

14 февраля заключенные ИК-3, содержащиеся в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещениях камерного типа (ПКТ), подали заявление о голодовке. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с отказом ряда заключенных в ИК-3 УФИН России по Ярославской области принимать пищу. На место происшествия незамедлительно выехали представители прокуратуры. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства к условиям содержания заключенных", - говорится в сообщении.

Проверку также проводит уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, ситуация в колонии стабильная. "Сейчас меры там принимаются, ситуация нормализуется, как мне доложили. Экстренных мер не планируется принимать, обстановка стабильная", - сказал омбудсмен.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года СК возбудил уголовное дело по факту избиения 25 заключенных в ИК-3 Углича. По данным правозащитников фонда "Общественный вердикт", потерпевших систематически избивали в ИК-3 с июня 2015 года.