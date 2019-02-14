В КБР пресечена незаконная перевозка медицинского спирта

ПЯТИГОРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками МВД пресекли незаконную перевозку медицинского спирта в Кабардино-Балкарии, арестованы семь большегрузных автомобилей с 180 тоннами медицинского спирта. Об этом сообщается в релизе пресс-службы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В ходе проверки грузовых транспортных средств установлен факт незаконного оборота этилового спирта - перевозки фармацевтической субстанции (этанола крепостью 95%) под видом лекарственных препаратов. В семи большегрузных автомобилях обнаружено 180 тонн медицинского спирта производства ООО "Константа-Фарм М". В настоящее время весь медицинский спирт и транспортные средства арестованы. Проверку проводили представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД по СКФО и МВД России по Лескенскому району КБР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения о производстве и обороте данной продукции не были зафиксированы в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции), что свидетельствует о предполагаемом дальнейшем использовании данной жидкости в качестве сырья для производства нелегального алкоголя. Межрегиональное управлением Росалкогольрегулирования по СКФО проводит административное расследование.