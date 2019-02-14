Сообщения о минировании двух СИЗО оказались ложными

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Угроза взрыва в двух следственных изоляторах не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все здания проверены специалистами и кинологами. Взрывных устройств не обнаружено, угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков подтвердил ТАСС информацию о поступивших в полицию звонках о минировании СИЗО-4 ("Медведь") и СИЗО-5 ("Водник"). После сообщений об угрозе взрывов была проведена эвакуация сотрудников из административных зданий. Следственные изоляторы - одни из самых защищенных зданий столицы. В частности, в четверг корреспондент одной из радиостанций был удален из следственного изолятора после того, как пытался в капюшоне своей куртки пронести в СИЗО мобильный телефон перед матчем с участием футболиста Павла Мамаева в "Бутырке".