СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красноярске

ТАСС, 14 февраля. Следственные органы СК России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Красноярска, в результате которого один человек погиб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская.

"Возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказала Шаманская.

По данным местных СМИ, этот дом и соседний с ним уже попадали в поле зрения органов власти как незаконные многоквартирные дома на участках, предназначенных под частную малоэтажную застройку. По решению суда они должны были быть снесены еще в 2016 году.

Мэрия Красноярска и правительство края организовали совместный оперативный штаб после ЧП. "Работают спасатели, совместный оперативный штаб правительства края, администрации города и другие экстренные службы, 18 жильцов эвакуированы, нуждающиеся будут размещены в социальном центре "Родник", - написал на своей странице в Instagram мэр Красноярска Сергей Еремин.