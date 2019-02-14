Во Франции "желтые жилеты" устроили погром в редакции газеты Dauphine Libere

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции "желтых жилетов" ворвались в редакцию газеты Le Dauphine Libere в городе Тонон-ле-Бен (департамент Верхняя Савойя на западе Франции), где устроили беспорядок и применили физическую силу к некоторым сотрудникам. Об этом сообщается в четверг в заявлении префектуры департамента.

Началась акция в 10:00 по местному времени (12:00 мск), когда "около 30 представителей движения "желтых жилетов" прибыли к зданию", в котором располагается одно из региональных подразделений издания. "Многие проникли внутрь, где начали расклеивать плакаты и бросили плохо пахнущий предмет", - говорится в заявлении властей.

Утверждается, что, когда один из сотрудников газеты потребовал от агрессивных манифестантов покинуть редакцию, они оттолкнули его, а в его коллегу распылили клейкое вещество. В дело вмешалась полиция и разогнала участников акции. Два человека были задержаны и помещены под стражу.

"Префект Верхней Савойи Пьер Ламбер осуждает данные акты насилия в отношении журналистов и призывает к необходимости поддерживать спокойную и толерантную атмосферу, чтобы позволить всем беспристрастно выразить свое мнение на больших национальных дебатах", - гласит заключительная часть текста.

Нападения на журналистов регулярно происходят в ходе манифестаций участников движения "желтых жилетов", поскольку некоторые из них считают, что большинство СМИ распространяют ложную информацию об их протестах или же подают ее в искаженном виде. Нередко, особенно в регионах, появляются сообщения о том, что в отношении корреспондентов применяют силу и не дают им работать на месте, в то время как сотрудники новостного телеканала BFMTV, к которому протестующие питают особо негативные чувства, во время работы на манифестациях не используют микрофоны с фирменным логотипом во избежание проблем.