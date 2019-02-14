AP: в США произошла стрельба в школе

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Стрельба произошла в четверг утром на территории школы в пригороде города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей местной полиции.

По его данным, при стрельбе никто не пострадал, стрелявший задержан, о мотивах его действий пока ничего не известно. В качестве меры предосторожности учащиеся школы "Сью Кливленд" были эвакуированы, а сотрудники полиции проводят тщательный осмотр территории школы.

Инцидент произошел ровно год спустя после трагедии в школе в городе Парклэнд (штат Флорида), где бывший учащийся этой школы Николас Круз открыл из полуавтоматической винтовки AR-15 огонь по учащимся и преподавателям, убив 17 и ранив 15 человек. Ему предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам и грозит смертная казнь.