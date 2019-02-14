Уголовное дело возбуждено после гибели на пожаре матери и двух детей в Орловской области

ОРЕЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело по факту гибели матери и двух детей в результате пожара в Покровском районе Орловской области. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя ведомства Юлия Дорофеева.

Сообщение о возгорании в жилом деревянном доме поступило около 17:00 в четверг. До приезда пожарных очевидцы вытащили из дома двоих детей двух и четырех лет, позднее была найдена их мать.

"В результате пожара погибли двое малолетних детей и их мать. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказала она.

Следователи рассматривают две основные причины возгорания: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. На месте происшествия работают пожарные эксперты и криминалисты.