Центральный аппарат СК взял на контроль дело о жестоком обращении с сиротами под Вологдой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку действиям опекунов, жестоко обращавшихся с приемными детьми в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председателем СК России поручено в рамках возбужденного уголовного дела детально изучить все обстоятельства произошедшего и дать всестороннюю правовую оценку действиям опекунов как в отношении выбывших из-под опеки девушек, так и в отношении других воспитываемых в семье детей", - сообщила Петренко.

Глава СК также поручил проверить деятельность представителей органов опеки и попечительства Череповецкого района и правомерность передачи детей под опеку в эту семью. "Отдельно будут проанализированы вопросы получения причитающихся в соответствии с законодательством денежных средств", - сказала Петренко.

Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением"), которым занимается региональное следственное управление. По данным следствия, опекуны применяли насилие и жестокие методы воспитания в отношении 18-летней и 23-летней девушек, ранее находившихся под их опекой. В семье также проживает шестеро несовершеннолетних детей.

Кроме того, региональные следователи обратились к губернатору Вологодской области, в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в региональное управление УМВД России, чтобы они провели независимые ведомственные проверки вопросов организации опеки в этой семье и соблюдения всех прав опекаемых, включая личные и имущественные права уже вышедших из-под опеки лиц.

Также Бастрыкин поручил доложить о последних результатах предварительного следствия по уголовным делам о причинении тяжкого вреда здоровью и истязании шестилетнего приемного мальчика, а также о халатности со стороны сотрудников управления соцзащиты, опеки и попечительства администрации Вологды. Расследованием этих дел занимается Главного следственного управления СК России.