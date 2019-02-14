Шесть квартир было разрушено в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске

ТАСС, 14 февраля. Шесть квартир было разрушено, еще 10 повреждено в результате взрыва газа в жилом доме на улице Кандагарская в Красноярске. Об этом сообщается на сайте МЧС по Красноярскому краю.

"В квартире на втором этаже 30-квартирного трехэтажного шлакоблочного дома произошел хлопок бытового газа в баллоне. Разрушено шесть квартир, частично повреждено 10 квартир", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.

По его словам, работу спасателей осложняют строительные конструкции кровли, которые нависли над местом обрушения, к месту направлена инженерная техника.

Как сообщал ТАСС, взрыв газа произошел в четверг в трехэтажном жилом доме по адресу: улица Кандагарская, 3. На месте происшествия было найдено тело женщины. Из дома эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Спасатели ведут разбор завалов, под ними может находиться еще один человек.