Таможенники в Татарстане изъяли чучела крокодилов у пассажиров

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники таможни Татарстана обнаружили два чучела крокодилов исчезающих видов в багаже пассажиров авиарейса Камрань - Казань из Вьетнама. Об этом говорится в распространенном сообщении таможни региона.

"Два чучела сиамского крокодила из Вьетнама изъяли должностные лица татарстанской таможни в международном аэропорту Казани. Таксидермические изделия находились в багаже пассажиров авиарейса Камрань - Казань, - говорится в сообщении.

В отношении владельцев возбуждены административные дела по ст. 16. 2. ч. 1 КоАП РФ ("Недекларирование товаров, по установленной форме подлежащих таможенному декларированию" и 16. 3. КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию или вывоз")", отметили в таможне.

Рептилий перевозят через таможенную границу Евразийского экономического союза в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. У владельцев не было разрешения на ввоз чучел.