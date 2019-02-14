Поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске завершены

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Поисковые работы на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске завершены, под завалами людей нет, кинологические расчеты МЧС прекратили работу. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в Красноярске в четверг вечером, из здания были эвакуированы 12 человек. Шесть квартир разрушены, еще десять получили повреждения. При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным, велись поиски еще одного человека.

"Кинологические расчеты МЧС завершили свою работу. Они убедились, что под завалами нет пострадавших и погибших", - сказал собеседник агентства. Сейчас основная часть завалов разобрана. "Убираем оставшиеся, для того чтобы убедится, что конструкциям здания ничего не угрожает", - добавил представитель МЧС.

По факту происшествия возбуждено уголовно дело.