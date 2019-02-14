Двое взрослых и подросток погибли на пожаре в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Двое взрослых и подросток погибли в результате пожара в частном доме в деревне Рябово Тосненского района Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по региону.

"После пожара в частном доме, расположенном в поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области, были обнаружены тела двух женщин 32 и 46 лет, а также 13-летней девочки", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным регионального главка МЧС, в результате пожара, который произошел в четверг, сгорел частный дом площадью 48 кв. м. По данным следствия, возгорание произошло в пристройке к дому.