Заведующую столовой в школе в Одинцове уволили из-за просроченных продуктов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заведующая столовой в Назарьевской СОШ в Одинцовском районе Подмосковья уволена из-за обнаруженных просроченных йогуртов. Испорченные продукты были изъяты, сообщили ТАСС в пресс- службе администрации Одинцово.

"Обнаруженные испорченные продукты были изъяты. Заведующая столовой отстранена и уволена. Сейчас проводится проверка по факту нарушения. Обращений в медицинские учреждения по факту отравления в течение двух дней не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Одинцовской школе обнаружили многочисленные проблемы. Детей в образовательном учреждении кормили продуктами с истекшим сроком годности, а с потолка падали куски штукатурки.

В пресс-службе администрации Одинцово добавили, что причиной обвала штукатурки была протечка крыши. "На данный момент протечка устранена сотрудниками "Хозяйственно- эксплуатационной службы" администрации муниципалитета, а также проведены аварийно-восстановительные работы на крыше", - уточняется в сообщении.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, органы проверяют данную информацию.

Основное здание Назарьевской СОШ, расположено в селе Назарьево Одинцовского района и функционирует с 1961 года, здание начальной школы - с 1953 года.