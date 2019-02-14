В ходе конфликта около кафе на юго-востоке Москвы пострадал мужчина

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате конфликта около кафе на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, пострадавшего сейчас осматривают медики.

"На службу "02" поступило сообщение о конфликте между двумя группами людей на Курьяновской улице. Один человек получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейские задержали и доставили в отдел полиции около 20 человек.

"В настоящее время в полицию доставлены 17 человек, их всех будут проверять на причастность к драке, которая произошла в кафе", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Telegram-каналы сообщали о стрельбе и массовой драке в кафе на Курьяновской улице.

В новость были внесены изменения (00:24 мск) - добавлены подробности о задержании