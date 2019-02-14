Девять человек госпитализированы после ДТП с участием трех автомобилей в Мордовии

САРАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Девять человек получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Лямбирском районе Мордовии, сообщается на сайте МВД по Мордовии.

ДТП произошло в 16:50 мск 13 февраля на 276 км автодороги Нижний Новгород - Саранск - Саратов. 45-летняя женщина-водитель ВАЗ-21099 выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Renault Duster, после чего в Renault въехал водитель автомобиля Datsun.

"В результате ДТП водитель и четверо женщин - пассажиров "ВАЗ", водитель и трое женщин пассажиров Renault с различными травмами были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент совершения ДТП все водители были трезвы, видимость на дороге была ограничена в связи с метелью.