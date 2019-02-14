Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске выросло до двух

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Число жертв взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске увеличилось до двух. Аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, размещенном на официальном сайте ведомства.

"В Красноряске сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения жилого дома, где произошел взрыв бытового газа <...>. Два человека погибли", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине.

На разборке завалов было задействовано пять единиц инженерной техники и два автомобиля "Камаз". С места вывезено 67 кубических метров строительного мусора. В пятницу запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством главы города.

Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в Красноярске в четверг вечером, из здания были эвакуированы 12 человек. Шесть квартир разрушены, еще десять получили повреждения. Тело женщины было обнаружено практически сразу, поиски еще одного погибшего продолжались в ночь на пятницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), устанавливается местонахождение собственника здания. По данным источника ТАСС в краевом правительстве, собственник может находиться за пределами Красноярского края, разрешение он получал на индивидуальное жилищное строительство, многоквартирный дом был построен самовольно.

В новость внесены изменения (01:25 мск) - добавлены подробности о технике и уголовном деле