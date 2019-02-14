В ЕС выразили соболезнования в связи с терактом в Кашмире

ТАСС, 15 февраля. Евросоюз выразил соболезнования в связи с терактом в индийском штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 42 человека. Об этом говорится в четверг в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Терроризм не может быть оправдан. Европейский союз выражает глубокую печаль и соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - указано в сообщении. В ЕС добавили, что поддерживают Индию в борьбе с терроризмом и продолжат укреплять с ней сотрудничество в этой сфере.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир в четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли 42 человека - военнослужащие Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура). Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - одна из действующих в штате радикальных сепаратистских группировок, выступающих за отделение штата от Индии. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.