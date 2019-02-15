Аэропорт Анадырь на Чукотке из-за непогоды приостановил работу

ТАСС, 15 февраля. Международный аэропорт Анадырь на Чукотке в пятницу прервал работу из-за непогоды, значится на электронном табло предприятия.

"Рейс из Эгвекинота не вылетел, задержан по причине метеоусловий, прогнозируемое время прибытия 12:10 (03:10 мск) 18.02.2019. Рейс из Внуково не вылетел, задержан по причине метеоусловий, прогнозируемое время прибытия - 12:30 (03:30 мск) 18.02.2019. Рейс в Эгвекинот задержан по причине метеоусловий в аэропорту вылета, прогнозируемое время вылета 09:30 (00:30 мск) 18.02.2019. Рейс во Внуково задержан по причине метеоусловий в аэропорту вылета, прогнозируемое время вылета 15:15 (06:15 мск) 18.02.2019", - значится на табло аэропорта.

Самолеты по этим направлениям должны были вылететь из Анадыря и прибыть в этот аэропорт утром и днем в пятницу.

По данным синоптиков, днем в Анадыре снег, температура воздуха около 7 градусов мороза, метель.