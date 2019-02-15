В Бийске эвакуируют людей из почти 100 учреждений из-за сообщений о минировании

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании, по предварительным данным, поступили почти в сотню учреждений наукограда Бийска. Людей эвакуируют из зданий, сообщили ТАСС в администрации города.

"Волна сообщений о минировании покатилась по городу, эвакуируют ряд школ, причем, судя по всему, они знают, какие на карантине, а какие нет. Эвакуировали администрацию города, администрацию Бийского района - она у нас в городе. Предварительно, около 100 учреждений уже [получили сообщения о минировании]", - пояснили в администрации.

В наукограде эвакуируют поликлиники, больницы, торговые центы. Детей из учреждений эвакуируют в ближайшие ДК и другие организации.

Ранее сообщалось, что в городе Барнауле в пятницу также поступили сообщения о минировании в ряд учреждений. Было известно о 14 сообщениях в крае.

В администрации Барнаула подтвердили факт поступления сообщений, отметив, что в городе проводятся оперативно-следственные мероприятия, информации об эвакуации нет.