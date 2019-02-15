Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства гражданской активистки Ганзюк

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Шевченковский суд Киева арестовал на 17 суток главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественный".

По его данным, по ходатайству обвинения Мангеру назначена мера пресечения в виде взятия под стражу на 17 суток с правом внесения залога в 2,5 млн гривен.

Адвокаты обвиняемого заявили, что будут оспаривать решение суда.

В июле прошлого года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета, гражданскую активистку Екатерину Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. Гандзюк получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций, 4 ноября она скончалась. 11 февраля Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в организации убийства Гандзюк Владиславу Мангеру.