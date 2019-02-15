Лекарства на 1 млн рублей изъяли из аптеки, работавшей без лицензии в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Полицейские изъяли медицинские препараты на сумму более 1 млн рублей из аптеки, которая продолжала работать после аннулирования лицензии. Об этом в пятницу говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

"За неоднократные нарушения действующего законодательства решением суда лицензия [аптеки] была аннулирована. Несмотря на судебное решение, владелец аптеки продолжил свою деятельность. Стражи порядка изъяли все лекарственные средства на сумму более миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении руководства аптеки составили административный протокол по статье 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения"). Все документы направлены в Росздравнадзор.

Ранее сообщалось, что решением Росздравнадзора приостановлено действие лицензий четырех аптек в Ростовской области за безрецептурную продажу наркосодержащих препаратов.