Специалисты не смогут добраться к месту аварии на ЛЭП в Магаданской области несколько дней

ТАСС, 15 февраля. Ремонтно-восстановительные бригады ПАО "Магаданэнерго" не могут пройти по бездорожью при неблагоприятных погодных условиях к упавшей опоре ЛЭП на границе Ягоднинского и Тенькинского городских округов Магаданской области. Чтобы добраться до места аварии, специалистам потребуется несколько дней, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

14 февраля на Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП. По предварительным данным, причиной обрушения опоры мог стать сильный ветер. В правительстве региона уточнили, что жители Магадана, Ольского и Хасынского городских округов, чье электроснабжение зависит от поврежденного участка ЛЭП, сразу же были переведены на резервную схему питания. Все социально значимые объекты, а также предприятия жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

"Дорогу к опоре сейчас пробивают, этим занимаются бульдозеры, чтобы можно было потом доставить туда технику. Нужно понимать, что в той местности сейчас сложные погодные условия, температура воздуха минус 40 градусов. Там крутые сопки, а опоры находятся на вершине перевала. Пройти к опорам и начать ремонтные работы удастся только через несколько дней", - сказал собеседник агентства.

В компании уточнили, что в этот период отключать дома от электроэнергии не планируется, так как резервная система по линии "Колымская ГЭС - Усть-Омчуг 2" может обеспечивать энергоснабжение на протяжении длительного времени.

Ситуация находится под контролем губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Сейчас на территории региона спокойная, преимущественно безветренная погода. Температура воздуха в Ягоднинском и Тенькинском районах около минус 36 градусов, ветра и снега нет.