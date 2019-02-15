После массовой драки у кафе на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки, произошедшей в ночь на пятницу у кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

"14 февраля в 22 часа 40 минут около кафе, расположенного на 1-й Курьяновской улице, между примерно 20 гражданами произошел конфликт, как предполагается, на бытовой почве. В ходе инцидента, неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи он отпущен, а также причинены механические повреждения автомашине иностранного производства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц")", - сказал он.

По его словам, один из полицейских в ходе пресечения драки выстрелил в воздух из табельного оружия, при этом никто не пострадал. "Информация, опубликованная в ряде СМИ, о драке с участием якобы 100 человек и причинении телесных повреждений 10 гражданам не соответствует действительности", - подчеркнул Титов.