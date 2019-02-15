ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) на территории Астраханской области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", которая в городах Москва, Астрахань, Томск и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа осуществляла сбор средств для финансирования террористической деятельности", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, по данным спецслужб, она намеревалась выехать в Сирию для совершения диверсионно-террористического акта.

"В закрытых чатах мессенджера Telegram она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" (деятельность запрещена в России) Ахмеднабиева И.С. (позывной "Абу Умар Саситлинский", объявлен в международный розыск за терроризм)", - сообщили в ЦОС.