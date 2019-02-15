Задержанная жительница Астраханской области могла перевести террористам 1 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Задержанная жительница Камызякского района Астраханской области подозревается в переводе террористам более 1 млн рублей. Об этом сообщила журналистам представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"На основании материалов УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в содействии террористической деятельности путем финансирования (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) членов международной террористической организации ИГ, запрещенной на территории РФ", - сообщила Петренко.

По данным следствия, с 2016 года женщина в закрытых чатах мессенджера Telegram размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя запрещенного в России исламского фонда. Средства собирались в Москве, Астрахани, Томске и ряде регионов Северного Кавказа. "Общая сумма собранных таким образом средств составила не менее 1 млн рублей", - отметила Петренко.