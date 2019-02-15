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В Иванове директора "Водоканала" арестовали по подозрению в растрате 80 млн рублей

Арест продлится до 11 апреля

ТАСС, 15 февраля. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в растрате 80 млн рублей директору "Водоканала" Олегу Тихонову в Иванове на два месяца. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ФСБ по Ивановской области.

"Вчера в половине одиннадцатого вечера было вынесено решение [суда] по подозреваемому Олегу Тихонову. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 11 апреля", - сообщили в ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, с декабря 2009 года по настоящее время заключал с подконтрольными ему коммерческими организациями гражданско-правовые договоры на поставку оборудования по завышенным ценам. После оплаты по указанным договорам он присваивал деньги предприятия.

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