В Москве избили и ограбили директора индийской фармацевтической компании

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники избили и ограбили директора фармацевтической компании "Джодас Экспоим" гражданина Индии Лумбу Джиоти. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне вечером в квартире по адресу: Нижегородская улица, дом 70, корпус 2. Неизвестные ворвались в квартиру, избили битами гражданина Индии и его водителя, а также несколько раз выстрелили в них из неустановленного оружия. После этого злоумышленники похитили у потерпевшего сотовый телефон и скрылись на автомобиле BMW", - сообщил собеседник агентства. По его словам, госпитализированы оба пострадавших: шофер отделался незначительными травмами, у Джиоти сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и огнестрельная рана головы.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт нападения и грабежа, не уточнив данные о потерпевших. "Материальный ущерб от действий преступников составил 130 тыс. 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - сказали в полиции.