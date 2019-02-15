СМИ: в метро Парижа совершили атаку с применением кислоты

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек получил в пятницу тяжелые травмы в результате нападения с применением кислоты в метро Парижа. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По уточненной информации, инцидент произошел около 07:00 по парижскому времени (09:00 мск) на 1 линии столичного метрополитена, между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал". В ходе перепалки, произошедшей между двумя пассажирами, один из них плеснул в другого кислотой.

По информации радиостанции, нападавший сбежал с места преступления. Полиция в настоящий момент ведет его поиски.

Согласно данным источников в правоохранительных органах, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.