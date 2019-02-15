В Мордовии трех работников Ковылкинского завода задержали по делу о взятках

САРАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о получении взятки в размере не менее 20 млн рублей в отношении двух работников "Ковылкинского электромеханического завода" и двух сотрудников военного представительства Министерства обороны РФ. Все они задержаны, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по Мордовии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух работников ПАО "Ковылкинский электромеханический завод" и двух сотрудников военного представительства Министерства обороны. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в особо крупном размере"). В настоящее время фигуранты задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год подозреваемые, пообещав руководителю коммерческих организаций решить вопрос с заключением договоров, получили от него несколькими частями взятку в размере не менее 20 млн рублей, а деньги распределили между собой.

Как сообщают в следственном управлении, возбуждено также уголовное дело в отношении еще одного работника завода, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, с 2012 по 2018 год подозреваемый за аналогичное обеспечение интересов другой коммерческой организации получил от ее представителя несколькими частями взятку в размере не менее 190 тыс. рублей.