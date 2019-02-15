Во Владимирской области завели дело в отношении водителя после инцидента с "живым щитом"

ВЛАДИМИР, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейских против водителя, ради задержания которого владимирским сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать федеральную трассу М-7. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"По результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ и социальных сетей, видеоматериалам по обстоятельствам инцидента, произошедшего 9 февраля 2019 года на федеральной трассе М-7 "Волга", возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Волгограда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В социальных сетях ранее появились видеозаписи, на которых полицейские для задержания автомобиля, нарушавшего правила дорожного движения, перегородили дорогу машинами обычных граждан. МВД РФ и региональное управление полиции организовали проверку обстоятельств задержания.

По данным СК, в районе поста ГИБДД в микрорайоне Юрьевец полицейскими были приняты меры по задержанию водителя "с очевидным опасным движением". Водитель повторно не подчинился законным требованиям представителей власти - после принудительной остановки он резко тронулся с места, направив автомобиль на сотрудников ГИБДД, находившихся в непосредственной близости к автомобилю нарушителя.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Одновременно продолжается проведение доследственной проверки по оценке обстоятельств инцидента, связанных с выполнением сотрудниками ГИБДД должностных обязанностей в экстренной ситуации.

В пятницу прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин сообщил журналистам, что ведомство инициировало возбуждение уголовное дело в отношении водителя задержанного автомобиля.