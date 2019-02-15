Суд в Пензе отправил под домашний арест депутата гордумы Саратова Алексея Полянского

ПЕНЗА, 15 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест на срок до 11 апреля включительно депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции корпуса одного из предприятий Ростеха. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд отправил Полянского под домашний арест до 11 апреля включительно", - отметил собеседник агентства. Под домашним арестом депутат будет находиться в Пензе.

Ранее сообщалось, что Полянский был задержан сотрудниками УФСБ по Пензенской области в Саратове и доставлен в СИЗО в Пензу. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, компания Полянского, занимавшаяся в Пензе реконструкцией корпуса одного из предприятий, входящего в структуру госкорпорации "Ростех", получила 19 млн рублей за материалы и оборудование, поставка которых не была выполнена. Впоследствии, как считает следствие, подозреваемый похитил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

По данным, размещенным на сайте гордумы Саратова, Алексей Полянский является председателем постоянной комиссии думы по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам. В конце декабря 2018 года Волжский районный суд признал Полянского виновным в нанесении побоев и оштрафовал на 25 тыс. рублей.