Солдата срочной службы нашли погибшим на полигоне под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Комиссия Западного военного округа (ЗВО) начала проверку после обнаружения на полигоне в Воронежской области погибшего военнослужащего, проходившего срочную службу.

"Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по призыву в ходе полевого выхода на одном из военных полигонов", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО, распространенном в пятницу.

По данным округа, тело срочника без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток полевого лагеря. "По докладу с места происшествия, признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено", - уточнили в пресс-службе.