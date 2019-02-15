Работу школы в Благовещенске приостановили из-за пожара на складе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Образовательный процесс приостановлен в школе Благовещенска, неподалеку от которой горит склад на торговой базе. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роспотребнадзора по Амурской области.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на складе в Благовещенске, огонь охватил 200 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 05:45 (23:45 мск четверга), а через четыре минуты огнеборцы уже прибыли на место. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"Учитывая северо-западное направление ветра и расположение в данном направлении образовательного учреждения МБОУ "Школа № 27 г. Благовещенска", образовательный процесс в школе приостановлен", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" установили превышение уровня предельно допустимых концентраций продуктов горения на месте пожара на складе в Благовещенске, а также на территории жилой застройки на расстоянии 50 м от пожара. Жителям рекомендовано закрыть форточки, сократить время пребывания на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу. "Мониторинг атмосферного воздуха на содержание вредных (загрязняющих) химических веществ, являющихся основными продуктами горения, продолжается", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства. В тушении задействованы спасатели Благовещенского гарнизона в составе 21 человека и восьми единиц техники. Всего на месте работают 49 человек, в распоряжении которых 15 единиц техники.

Расстояние от горящего склада до школы составляет около 1 км. В школе обучается около 1200 учеников.