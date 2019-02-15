Аспиранту МГУ предъявили обвинение по делу о поджоге офиса "Единой России"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские предъявили аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову обвинение по делу о поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Следствие официально предъявило моему подзащитному Азату Мифтахову обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвинение в причастности к совершению этого преступления он категорически отвергает, вину не признает", - сказала защитник.

Головинский суд Москвы 12 февраля санкционировал арест Мифтахова на месяц. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде, им вменяют поджог офиса "Единой России" в районе Ховрино 31 января 2018 года.

По словам адвоката Сидоркиной, в ходе следственных действий ее подзащитного опознал "один из засекреченных свидетелей, чьи показания противоречивы и вызывают много вопросов". Кобаидзе на опознании заявил следователям, что не знаком с Мифтаховым и видел его только по телевизору.

По данным следствия, Мифтахов является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", целью которого "является неконституционная смена власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию цветных революций".

25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Позднее студентов отпустили, оставив в статусе свидетелей, а аспиранту Балашихинский городской суд Московской области на трое суток продлил срок задержания, отказавшись его арестовать. Подмосковная полиция отпустила Мифтахова без избрания меры пресечения, но вскоре он был снова задержан и допрошен в статусе подозреваемого по делу о хулиганстве, суд вновь продлил ему срок задержания на трое суток, а позднее арестовал.