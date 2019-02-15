В Baring Vostok сообщили о задержании четырех сотрудников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Четыре сотрудника инвестиционного фонда Baring Vostok, включая основателя и управляющего партнера Майкла Калви, задержаны в рамках спора по банку "Восточный экспресс", сообщили в фонде.

"Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - говорится в сообщении.

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный экспресс", продолжают работать в обычном режиме, отмечает компания. "Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", - говорится в сообщении фонда.

В пятницу Следственный комитет России подал ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте Калви. Он, а также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Baring Vostok - фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом $3,7 млрд. Владельцем бренда Baring в области прямых инвестиций является компания BPEI, образовавшаяся в 2004 году в результате выкупа бизнеса у "ИНГ Групп"

Baring Vostok входит в состав акционеров банка "Восточный". Среди проектов фонда - "СТС Медиа", "Яндекс", "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Новомет".