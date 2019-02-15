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Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у "Восточного экспресса"

Майкл Калви подозревается в создании мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро"
Основатель и управляющий инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Основатель и управляющий инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следствие подозревает основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс" посредством мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро", в котором накануне прошли обыски, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия об аресте фигурантов дела о крупном мошенничестве.

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"Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств", - сказал следователь в суде.

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