Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у "Восточного экспресса"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следствие подозревает основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс" посредством мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро", в котором накануне прошли обыски, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия об аресте фигурантов дела о крупном мошенничестве.

"Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств", - сказал следователь в суде.