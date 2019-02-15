Адвокат: СК собрал материалы для задержания Калви за 5 дней после заявления в ФСБ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственному комитету удалось за пять дней собрать доказательства причастности основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви к хищению 2,5 млрд у банка "Восточный" после того, как с заявлением о хищении обратился в ФСБ сотрудник банка. Об этом сообщила адвокат в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте партнера по финансовому сектору Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

"В Управление "К" ФСБ 7 февраля обратился член совета директоров банка "Восточный" Юсупов. Весь сбор доказательств занял с 7 по 12 февраля", - сказал адвокат, зачитав материалы ФСБ России.

Как следует из материалов дела, Юсупов утверждает, что во время голосования о приобретении банком "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) его ввели в заблуждение о наличии долгов у ПКБ в размере 2,5 млрд рублей. ПКБ продало свои акции банку, так как не смогло рассчитаться по кредиту.

Ранее ТАСС сообщал, что Дельпаль отверг в суде обвинения в хищении 2,5 млрд рублей и заявил о готовности помогать следствию и жить в Москве. Также ТАСС сообщал о задержании четверых сотрудников Baring Vostok, включая Калви, в рамках спора по банку "Восточный", сообщили в фонде. "Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - говорится в сообщении. Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный экспресс", продолжают работать в обычном режиме, отмечает компания.

СК просил Басманный суд Москвы арестовать Калви. Подозреваемыми по делу являются также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - "СТС Медиа", "Яндекс", Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".