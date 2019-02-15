Источник: силовики проводят проверку в исламском центре народов Кавказа в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в исламский центр народов Кавказа "Наследие предков" в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

"Есть такая информация, там проводится проверка, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.

В городском управлении ФСБ ТАСС отказались от комментариев по этому вопросу.

В комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга назвали причину визита силовиков. По их данным, сотрудники правоохранительных органов проверяют его на соответствие реальной деятельности заявленной.

"По нашей информации, уставная деятельность заявлена как "культурный центр", и в уставе написано, что они хотят заниматься культурной деятельностью, сохранением и развитием национальной культуры. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку на предмет соответствия реальной деятельности этой организации тем целям, которые изложены в ее уставе", - сказал представитель комитета.

Он добавил, что денежных грантов из бюджета города этой организации комитет не предоставляет.

Офис мусульманской общины "Наследие предков" расположен в Петербурге на Фермском шоссе. Община занимается, по данным ее официального интернет-ресурса, "темой семьи и воспитания подрастающего поколения", а также "проведением мероприятий, способствующих сплочению многонационального общества, культурному обмену, сохранению и возрождению исламского наследия".

В новость были внесены изменения (15:22 мск) - добавлен комментарий городских властей.