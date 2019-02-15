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Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok

СК: советник главы "Норвик банк" Кордичев хотел скрыться от следствия

В свою очередь подозреваемый заявил, что скрываться не собирался

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев, являющийся одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, хотел скрыться от органов следствия. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

"Прошу суд приобщить к материалам дела документы, подтверждающие, что подозреваемый хотел скрыться от следствия ", - сказал представитель СК до начала рассмотрения ходатайства.

В свою очередь подозреваемый заявил, что скрываться не собирался.

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РоссияЗадержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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