СК: советник главы "Норвик банк" Кордичев хотел скрыться от следствия

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев, являющийся одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, хотел скрыться от органов следствия. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

"Прошу суд приобщить к материалам дела документы, подтверждающие, что подозреваемый хотел скрыться от следствия ", - сказал представитель СК до начала рассмотрения ходатайства.

В свою очередь подозреваемый заявил, что скрываться не собирался.